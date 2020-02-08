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Bakan Soylu: 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi
Elazığ'da deprem bölgesindeki son durumla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremle ilgili, "Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi." dedi.
Bakan Soylu, "Sosyal tesislerde 1500 aileyi barındırmayı planladık, peyderpey geçiriyoruz. 5 bin ailenin barınacağı barınma merkezlerinin altyapıları yapılıyor." ifadelerini kullandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 12:53
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