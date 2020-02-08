İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremle ilgili, "Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi." dedi.

Bakan Soylu, "Sosyal tesislerde 1500 aileyi barındırmayı planladık, peyderpey geçiriyoruz. 5 bin ailenin barınacağı barınma merkezlerinin altyapıları yapılıyor." ifadelerini kullandı.