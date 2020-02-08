İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Suriye Medya Forumu açılışında konuştu.

Altun'un konuşmasının satır başları şöyle;

2013'te sınırlarımızın güneyinde ağır bir kıyım yaşanmaya başladı.

Türkiye bugün de Suriye krizinin temelinde Esed rejiminin olduğunu bilmektedir.

Suriye'de yaşanan insani kriz 2015'te Avrupa'nın göbeğine ulaşmıştır.

DEAŞ tehdidi ile terör küresel bir boyut kazanmıştır, bölge terör ile dizayn edilmeye çalışılmıştır.

PKK/PYD terör örgütünün rejime nasıl payanda olduğunu bilmekteyiz.

Türkiye bölgedeki harekatlarla binlerce kilometrelik alanı terör örgütlerinden temizlendi.

Türkiye geriye bıraktığımız 9 yıl içerisinde Suriye'nin meşru muhalefetinin yanında olmuştur.

Rejim devre dışı bırakılmadan Suriye'de kalıcı barışın sağlanması mümkün değildir.

Önümüzdeki dönemde hem sahada hem de masada vekalet savaşlarının sonlandırılması için çalışmaya devam edeceğiz.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İdlib’de yaşananları sineye çekmemiz asla mümkün değildir. Esed'in gelecekteki yeri Suriye başkanlık sarayı değil Lahey'deki Adalet Divanı'dır.https://t.co/yp2n7luA6w pic.twitter.com/ETWdt5DiXQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 8, 2020

Açıkça ifade etmek isterim ki, İdlib'de yaşananları sineye çekmemiz asla mümkün değildir. Kahraman askerlerimize namlusunu doğrultan teröristlerin kökü nasıl kazındıysa, vatan evlatlarını şehit eden katillerden de yaptıklarının hesabı sorulacaktır. Bayrağımıza el uzatan Esed'in gelecekteki yeri Suriye Başkanlık Sarayı değil, ancak ve ancak Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'dır.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İdlib'de bir oldubitti yaşanmasına engel olmak mecburiyetindeyiz. Yalnızca ulusal güvenliğimiz için değil, bölgeye yönelik uzun vadeli şeytani bir kuşatma planını boşa çıkartmaya çalışıyoruz.https://t.co/yp2n7luA6w pic.twitter.com/pZZ8LP5bzp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 8, 2020

Sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridorunu Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarıyla niçin paramparça ettiysek bugün de aynı gerekçeyle İdlib'de bir oldu-bitti yaşanmasına engel olmak mecburiyetindeyiz.

Yalnızca kendi ulusal güvenliğimiz için değil bölgeye yönelik şeytani kuşatma senaryolarını da boşa çıkarmak istiyoruz.

Kimse Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'den başladığı gerçeğini gözardı etmemelidir.

Sınırlarımızın ötesindeki süreç durdurulmazsa büyük bir mülteci akını daha Avrupa'ya ulaşacak.