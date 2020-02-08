Elazığ'da hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, 1540 orta hasarlı, 558 de acil yıkılacak bina tespit edildi. Elazığ tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz. Yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza etaplar halinde konutlarımızın teslimini gerçekleştireceğiz." dedi.

Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili, "201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı. Hızlı şekilde yıkım işlemleri devam ettirilerek yapım süreci başlatıldı." ifadelerini kullandı.