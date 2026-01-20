Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik operasyonu: 641 şahıs gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, "Narkokapan-İzmir" operasyonu ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dün İzmir'de gerçekleştirilen "Narkopan-İzmir" operasyonunun, cumhuriyet tarihinin "en kapsamlı narkotik operasyonu" olduğunu belirten Yerlikaya, İzmir merkezli 14 ilde düzenlenen bu geniş çaplı operasyonun hedefinde, mahalleleri, sokakları zehirlemeye çalışan, uyuşturucu ticaretinin stratejik ayağı olan, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının olduğunu ifade etti.

Operasyonun hazırlık sürecine ilişkin Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Özellikle gençlerimize musallat olan bu torbacılara yönelik saha takiplerimizi, teknik hazırlıklarımızı ve istihbarat çalışmalarımızı titizlikle yürüttük. Yaklaşık 4 ay süren bu süreçte ekiplerimiz, bu şüpheli şahısların hangi deliklere girip çıktıklarını, kimlerle temas kurduklarını, hangi yöntemlerle zehir dağıttıklarını tek tek tespit etti. Elde edilen bilgiler sonrası dün sabah, şafak sökmeden operasyonumuzu eş zamanlı olarak başlattık."

"Uyuşturucu ağının sinir uçlarını hedef alıyor ve pazarlama ağlarını parçalayıp atıyoruz"

Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, suç örgütü elebaşından sokak satıcısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak operasyonlar düzenlediklerini söyledi.

Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmadıklarını, bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökerttiklerini ve suç gelirlerine darbe vurduklarını anlatan Yerlikaya, "Torbacılar, uyuşturucu suç örgütlerinin sahadaki eli, kolu, gözü, kulağıdır. Bunlar aracılığıyla sokaklara iniyorlar. İşte Narkokapan operasyonlarıyla biz, bu zehir tacirlerinin bir bakıma elini kolunu kesiyoruz. Hareket kabiliyetlerini yok ediyoruz. Yani uyuşturucu ağının sinir uçlarını hedef alıyor ve pazarlama ağlarını parçalayıp atıyoruz." dedi.

Yerlikaya, hava ve deniz unsurlarınca da desteklenen "Narkokapan-İzmir" operasyonuna, 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeğinin katıldığını ifade ederek, "İzmir merkezli 14 ilde, 608 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdik ve 641 şahıs gözaltına alındı. Narkokapan operasyonlarıyla yakaladığımız torbacıların tutuklanma oranı yüzde 95." bilgisini verdi.

"Bu savaşı sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz"

Bu ölçekte ve eşgüdümle yürütülen çalışmaların, polisin yüksek koordinasyon kabiliyetini, sahadaki operasyonel hızını ve kararlılığını açıkça ortaya koyduğunu, milletin huzuru için suçun kaynağına inen bu mücadeleyi aynı disiplin ve aynı kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir iç güvenlik meselesi değildir. Bu mücadele, küresel bir güvenlik mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu savaşı da sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bir hedef koyduk, bu hedef, ülkemizi uyuşturucuya karşı aşılmaz, erişilmez bir kale haline getirmektir."

İçişleri Bakanı Yerlikaya, geçen yıl uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 43 bin 524 kişinin tutuklandığını bildirdi.

"Bu kabine dönemimizde 233 ton uyuşturucu madde ve 278 milyon uyuşturucu hap ele geçirdik"

Kabine döneminde tutuklananların sayısının 100 bin 509 olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Yine bu kabine dönemimizde 233 ton uyuşturucu madde ve 278 milyon uyuşturucu hap ele geçirdik. Aynı dönemde 357 uyuşturucu suç örgütünü çökerttik. Bunlardan 46'sı uluslararası nitelikteydi. Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve yöneticisi 136 yabancı şüpheliyi ülkemizde yakaladık. Kırmızı bültenle aradığımız uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve yöneticisi 120 şüphelinin de ülkemize iadesini sağladık." diye konuştu.

Açıklanan bu sayıları "tarihi" olarak niteleyen Yerlikaya, uyuşturucu zincirinin tüm cephelerinde savaştıklarını, ülkedeki ilgili bütün kurumlarla uyum içinde uyuşturucuya karşı mücadelelerini topyekun sürdürdüklerini ifade etti.

Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerle ortak uyuşturucu operasyonlarına imza attıklarını da anlatan Yerlikaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artık Türkiye, suçla mücadelede takip eden değil, yön veren, koordine eden, istihbarat paylaşılan ve paylaşan, operasyonel işbirliğini yöneten ülkelerden biridir. İster narkotik suç örgütü elebaşısı olsun, ister torbacı olsun, ünlü olsun ya da olmasın, her kim bu suça bulaşmışsa, biz onlarla ülkemiz ve insanlık adına kararlılıkla mücadele ediyoruz, Allah'ın izniyle de etmeye devam edeceğiz."

Suriye'de yaşananlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve sınır hattındaki tüm hareketliliği de devletin ilgili tüm birimleriyle anbean titizlikle takip ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin huzurunu hedef alan hiçbir girişime, hiçbir provokasyona ve hiçbir algı operasyonuna müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Özellikle sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan yalan haberler ve toplumu paniğe sevk etmeye dönük paylaşımlar, açık bir dezenformasyon faaliyetidir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."