Gündem
TRT Haber 20.01.2026 01:36

İletişim Başkanı Duran: Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Kamuoyunun, bu süreçte dezenformasyon ve provokasyonlara karşı duyarlı olması, resmi kurumlar tarafından teyit edilmemiş bilgi ve içeriklere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran: Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Bu süreçte, Suriye'deki gelişmeler üzerinden sosyal medya mecralarında yapılan dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik provokatif girişimleri de dikkatle incelediklerini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Dezenformasyon ve provokasyon içeren bu tür paylaşımlar karşılıksız kalmayacak, sorumluları hakkında hukuk çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır.

Kamuoyunun, bu süreçte dezenformasyon ve provokasyonlara karşı duyarlı olması, resmi kurumlar tarafından teyit edilmemiş bilgi ve içeriklere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır."

ETİKETLER
Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı Suriye
Rakka'da terör örgütü YPG, köprüleri havaya uçurarak insani krize yol açtı
