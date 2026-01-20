Açık -3.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 20.01.2026 02:41

Suriye'deki gelişmelere ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye'deki gelişmelere ilişkin "Bu hassas süreçte, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki gelişmelere ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'de yaşanan gelişmeleri, devletin ilgili tüm kurumlarıyla birlikte yakından ve titizlikle takip ettiklerini belirtti. Tunç, şunları kaydetti:

"Bu hassas süreçte, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır. Suç teşkil eden içerikler bakımından, erişim engeli başta olmak üzere tüm yargısal ve teknik tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır. Sosyal medya mecralarında bilgi kirliliğine, dezenformasyona, toplumumuzun huzurunu bozacak ve kaosa sebep olacak girişimlere asla müsaade edilmeyecektir."

İletişim Başkanı Duran: Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz
İletişim Başkanı Duran: Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz

ETİKETLER
Suriye Dezenformasyon Yılmaz Tunç Adalet Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Tunç'tan Yargıtay Tetkik Hakimi Koç için başsağlığı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:53
Bakan Tunç'tan Yargıtay Tetkik Hakimi Koç için başsağlığı mesajı
01:47
İletişim Başkanı Duran: Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz
00:40
Danimarka Dışişleri Bakanı: Trump, samimi ve içten bir şekilde Grönland'ı istiyor
00:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roman vatandaşlar için strateji belgesi ve eylem planıyla ilgili genelge
00:04
Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti
23:46
ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Rakka'da terör örgütü YPG, köprüleri havaya uçurarak insani krize yol açtı
Rakka'da terör örgütü YPG, köprüleri havaya uçurarak insani krize yol açtı
FOTO FOKUS
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ