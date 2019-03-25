Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

İbrahim Kalın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail'in Gazze’yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür. Kim tarafından desteklenirse desteklensin, işgal ve savaş politikaları gayrimeşrudur ve gayriinsanidir."

Kaynak: TRT Haber