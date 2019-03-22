İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Golan Tepeleri sonsuza kadar bizim kalacak" açıklamasından üç yıl sonra ABD'nin burayı "İsrail toprağı" olarak tanıması bölgenin Tel Aviv yönetimi için neden bu kadar önemli olduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Golan Tepeleri nerede?

Golan Tepeleri, Suriye’nin güneybatısında İsrail’in ise kuzeydoğusunda yer alan tepelik bölgeden oluşuyor.

Bin 800 kilometre kare büyüklüğündeki bölge, 2 milyona yakın kişinin yaşadığı Gazze’den yaklaşık 5 kat daha büyük. Yalova’nın 2 katından daha geniş bir bölgeye yayılıyor.

Golan Tepeleri ne zaman işgal edildi?

İsrail, 1967 yılında Altı Gün Savaşı olarak da bilinen Arap-İsrail Savaşı sırasında Suriye'ye saldırarak, stratejik öneme sahip Golan Tepeleri'ni ele geçirdi. 1981’de Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıkladı, ancak uluslararası toplum bu kararı bugüne kadar tanımadı.

Golan Tepleri’nde kimler yaşıyor?

Golan Tepeleri'nde 25 bin civarında Suriyeli Dürzi Arap yaşıyor. Ancak işgalin ardından 30'dan fazla Yahudi yerleşim birimi kuruldu ve Yahudi yerleşimci sayısı 20 bini buldu.

İşgal altındaki Golan Tepeleri İsrail için neden önemli?

Güvenlik: Göz ardı edilemeyecek kadar jeostratejik bir konumda olan Golan Tepeleri, Şam’a 60 kilometre uzaklıkta, Lübnan ve Ürdün ile de sınırı bulunuyor.

Su: İsrail toplam su ihtiyacının üçte birini Şeria Nehri ve Golan Tepeleri'ndeki su kaynaklarından temin ediyor.

İnanç: Yahudilere ait kutsal metinlerde birçok kez Golan bölgesine atıfta bulunulması da bölgeyi çoğu dindar Yahudi'nin gözünde kutsallaştırıyor.

Trump Golan Tepeleri hakkında ne dedi?

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." Dedi.

Trump’ın açıklamasına kim, ne tepki verdi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son olarak dün Amerikan Başkanı Trump’ın Golan Tepeleriyle ilgili talihsiz açıklaması, bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir. Golan Tepelerinin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz, veremeyiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabalarının bölgede daha fazla şiddet ve acıya yol açacağı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri sözcüsü Farhan Haq, Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek BM’nin İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkma kararının arkasında durduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri açıklamasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

