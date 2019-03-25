AK Parti Sözcüsü Çelik, "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Bu kararı bir kere daha yanlış bulduğumuzu ve kararlılığımızı herkese duyurmak istiyoruz." diye konuştu.
Ayrıntılar geliyor...
AK Parti Sözcü Ömer Çelik, Trump'ın kararıyla ilgili "Orası (Golan Tepeleri) İsrail toprağı değildir. Orası Suriye toprağıdır, o toprak Suriyelilerin toprağıdır." dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Bu kararı bir kere daha yanlış bulduğumuzu ve kararlılığımızı herkese duyurmak istiyoruz." diye konuştu.
Ayrıntılar geliyor...