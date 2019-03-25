Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
25 Mart 2019 Pazartesi 18:43 - Son Güncelleme 25 Mart 2019 Pazartesi 18:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan asker Yavuz Uygun'un ailesine taziye telgrafı gönderdi.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Uygun'un ailesine telgraf gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 24 Mart'ta zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun şehit olmuş, 20 asker yaralanmıştı.
Kaynak: AA
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.