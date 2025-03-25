Çok Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.03.2025 01:14

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sokaklarda Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik zehirli dil kullananları lanetliyorum. Bu hadsiz ve edepsiz dil, milletimizin ortak değerlerine, demokrasiye ve hukuk devletine zerre kadar inanmayanlara yakışır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sokaklarda Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik zehirli dil kullananları lanetliyorum. Bu hadsiz ve edepsiz dil, milletimizin ortak değerlerine, demokrasiye ve hukuk devletine zerre kadar inanmayanlara yakışır. Bu aşağılık dile zemin hazırlayanlar, toplumsal gerilim oluşturmayı hedefleyenler, utanç verici suçlarını gizleme çabası içinde olanlardır."

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Tunç: Milletimizin tahammül sınırlarını aşan bu vandallık, asla kabul edilemez
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:39
Bakan Tunç: Milletimizin tahammül sınırlarını aşan bu vandallık, asla kabul edilemez
01:00
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki
00:44
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacak
00:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da vatandaşlarla sohbet etti
00:45
Bakan Yerlikaya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere ilişkin açıklama
00:17
Katil İsrail'in katlettiği genç gazeteci: Gazze hakkında konuşmayı bırakmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla sohbet etti
FOTO FOKUS
Güney Afrika'da hava gösterisinde uçak düştü: Pilot hayatını kaybetti
Güney Afrika'da hava gösterisinde uçak düştü: Pilot hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ