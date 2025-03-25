Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.03.2025 00:59

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İstanbul'daki gösterilerde Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik hakaret içeren sözler sarf edenleri lanetliyoruz. Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki göstererek, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki gösterilerde Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik hakaret içeren sözler sarf edenleri lanetliyoruz. Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır. Bu ahlaksızları teşvik edenler de bu ahlaksız provokatörlüğün altında kalacaklardır. Günlerdir zehirli bir dil kullanarak saldırganlığa zemin hazırlayanlar alınlarına bu ahlaksız provokasyonun etiketini yapıştırmışlardır. Net şekilde ifade ediyoruz; bu saldırgan ahlaksızlığı yapanlar ve teşvik edenler karşılarında bizi ve millet iradesini en kararlı ve tavizsiz şekilde bulacaktır."

ETİKETLER
Ömer Çelik AK Parti Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:16
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki
01:39
Bakan Tunç: Milletimizin tahammül sınırlarını aşan bu vandallık, asla kabul edilemez
00:44
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacak
00:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da vatandaşlarla sohbet etti
00:45
Bakan Yerlikaya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere ilişkin açıklama
00:17
Katil İsrail'in katlettiği genç gazeteci: Gazze hakkında konuşmayı bırakmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla sohbet etti
FOTO FOKUS
Güney Afrika'da hava gösterisinde uçak düştü: Pilot hayatını kaybetti
Güney Afrika'da hava gösterisinde uçak düştü: Pilot hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ