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Gündem
AA 22.06.2024 16:44

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın Cezayir'e gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Cezayir'e gidecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın Cezayir'e gidecek

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Huari Bumedyen Havalimanı'nda Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Nezir el-Arbavi tarafından resmi törenle karşılanacak.

Yılmaz, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenlenen "İş Dünyası Buluşması" programında, ülkede faaliyet gösteren Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

Programının ikinci gününde Yılmaz, Cezayir Şehitler Anıtı'na çelenk bırakarak Mücahit Müzesi'ni ziyaret edecek.

Cezayir Uluslararası Fuarı'nın açılışına katılacak

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek olan Yılmaz, daha sonra, Türkiye'nin onur konuğu ülke olarak davet edildiği Cezayir Uluslararası Fuarı açılışına katılacak.

Yılmaz'ın Cezayir programında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer alacak.

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