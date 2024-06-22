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Gündem
AA 22.06.2024 15:58

11 yılda 3,8 milyon dosya arabuluculukla çözüldü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2013'te uygulanmaya başlanan arabuluculuk uygulamasıyla 3 milyon 830 bin dosyada anlaşma sağlandığını duyurdu.

11 yılda 3,8 milyon dosya arabuluculukla çözüldü

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ihtiyari arabuluculuğun 14 Kasım 2013'te hukuk sistemine kazandırılmasının ardından, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018'den, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019'dan ve tüketici uyuşmazlıklarında 28 Temmuz 2020'den itibaren arabuluculuk zorunlu olarak uygulanıyor.

Arabuluculukta bugüne kadar 5 milyon 956 bin 797 dosyanın sisteme girdiğini belirten Bakanı Yılmaz Tunç "Müzakeresi tamamlanan 5 milyon 766 bin 703 dosyadan 3 milyon 830 bin 372'si anlaşmayla çözüme kavuşturuldu." ifadesini kullandı.

Tunç, iş uyuşmazlıklarında müzakeresi tamamlanan 2 milyon 129 bin 311 dosyadan 1 milyon 54 bin 805'inin anlaşmayla sonuçlandığını belirterek, başarı oranının yüzde 51 olduğunu ve bu dosyaların ortalama 10 günde çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.

Ticari arabuluculukta dosyalar ortalama 20 günde çözülüyor

Ticari arabuluculukta ise müzakeresi tamamlanan 817 bin 718 dosyadan 327 bin 221'inin anlaşmayla sonuçlanmasıyla başarı oranının yüzde 41 olduğunu kaydeden Tunç, bu tür dosyalarda da ortalama 20 günde tarafların uzlaştırıldığını ifade etti.

Tüketici uyuşmazlıklarında bugüne kadar 415 bin 371 dosyada müzakerenin tamamlandığını bildiren Tunç, bunlardan 153 bin 84'ünün çözüme kavuşturulduğu ve başarı oranının yüzde 38 olarak gerçekleştiği bilgisini verdi.

Bakan Yılmaz Tunç, ihtiyari arabuluculukta müzakeresi tamamlanan 2 milyon 333 bin 780 dosyadan 2 milyon 182 bin 274 dosyada anlaşmanın sağlandığını, müzakeresi tamamlananların anlaşma oranının yüzde 97 olduğunu bildirdi.

"192 binden fazla kira uyuşmazlığı çözümlendi"

Kira arabuluculuğuna ilişkin de bilgi veren Tunç, "Kira davalarında arabulucuya başvuru sayısı 176 bin 769'u buldu. Bu başvurulardan 96 bin 461'i anlaşmayla sonuçlandı. Böylece ortalama 192 binden fazla vatandaşımızın kira uyuşmazlığını yargıya taşımadan, barışçıl yolla çözümlenmesini sağlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Arabuluculuk sayesinde mahkemelerin iş yükünün azaldığına işaret eden Bakan Yılmaz Tunç, şunları kaydetti:

"11 yıl boyunca arabuluculukla çözüme kavuşturulan uyuşmazlıklar eğer arabuluculuk olmasaydı davaya intikal edecekti. Uygulamayla ortalama 689 mahkemenin iş yüküne tekabül eden uyuşmazlık, arabuluculukla sonuçlandı. Uygulama aynı zamanda toplumsal uzlaşı kültürüne de katkı sağlıyor."

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