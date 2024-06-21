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Gündem
AA 21.06.2024 22:21

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ülkesinin Ankara Büyükelçisi Virander Paul'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, bir süredir kanser tedavisi gören Paul'un ölüm haberini X sosyal medya platformundan paylaştı.

Paul'un vefatından derin üzüntü duyduklarını belirten Jaishankar, Paul'un Hindistan Dışişleri Bakanlığı için büyük kayıp olduğunu ve kendisiyle birçok görevinde yakın çalıştıklarını aktardı.

Jaishankar, Paul'un bağlılığına ve hizmetine her zaman hayranlık duyduğunu ve birçok katkısına değer verdiğini belirterek ailesine en derin taziyelerini sunduğunu kaydetti.

Kanser tedavisi gören Paul’un ülkesinde vefat ettiği öğrenildi.

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