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Gündem
TRT Haber 21.06.2024 15:42

Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan’ın Filistin Devleti’ni tanıma kararından memnuniyet duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın da Filistin devletini tanıma kararı almasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan’ın Filistin Devleti’ni tanıma kararından memnuniyet duyuyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya gibi ülkelerin ardından Ermenistan'ın da Filistin devletini tanıma kararı almasından memnuniyet duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Filistin'in tanınmasının, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereği olduğuna işaret edilen açıklamada, bu durumun Türkiye tarafından daha önce de vurgulandığı aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin daha fazla ülkenin Filistin'i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceği kaydedildi.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in paylaştığı Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Filistin devletinin Ermenistan tarafından resmi olarak tanındığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Ermenistan, uluslararası hukuka, halkların eşitliği, egemenliği ve barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine bağlılığını bir kez daha teyit ediyor ve Filistin devletini tanıyor." ifadesi

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Dışişleri Bakanlığı Ermenistan Filistin Devleti
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