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TRT Haber 21.06.2024 15:16

Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında 11 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında 11 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Köksalan Mahallei ve Yazçiçeği köyü ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde dün akşam anız yangını meydana geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangın nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 78 kişinin de yangından etkilendiğini duyurdu.

Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında 11 kişi hayatını kaybetti

6 yaralı hastanede tedavi altında

Diyarbakır ve Mardin sınırındaki köylerde yaşanan yangınlar nedeniyle şu anda Diyarbakır'da 4'ü entübe 5 hastanın yoğun bakımda olduğunu aktaran Koca, Şanlıurfa'da da bir hastanın entübe olarak tedavi gördüğünü aktardı.

Yangınlar nedeniyle olay yerlerine Diyarbakır'dan 24 ambulans ve 3 UMKE Timi ile Mardin'den 15 Ambulans ve 4 UMKE Timi görevlendirildiğini belirten Koca, yangınların ilgili birimler tarafından söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Koca, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, yaralılara geçmiş olsun dileklerini sundu.

Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında 11 kişi hayatını kaybetti

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Y Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.

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