Türkiye genelinde yüksek sıcaklıklar devam edecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ülke genelinde beklenen hava sıcaklıklarıyla ilgili X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Meteoroji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

Ayrıca Marmara'nın güneybatısı ile Kuzedy Ege kıyılarında, rüzgarın saatte 40-60 kilometre kuvvetli, yüksek kesimlerde ise saatte 60-80 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Vatandaşlara 'tedbirli' olma çağrısı

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Bakan Mehmet Özhaseki, "Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgârın etkisiyle; ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızda çıkabilecek herhangi bir yangın ihtimaline ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava durumu şu şekilde:

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde ise yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Edirne: Parçalı ve az bulutlu, 36°C

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 31°C

Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, 30°C

Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, 32°C

Ege Bölgesi

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Denizli’nin güney ve Muğla’nın iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde ise yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar: Parçalı ve az bulutlu, 33°C

Denizli: Az bulutlu ve açık, güney kesimleri öğle saatlerinde parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 42°C

İzmir: Az bulutlu ve açık, 37°C

Muğla: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri öğle saatlerinde parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 38°C

Akdeniz Bölgesi

Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, 36°C

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 32°C

Hatay: Parçalı ve az bulutlu, 31°C

Isparta: Parçalı ve az bulutlu, 35°C

İç Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara: Az bulutlu ve açık, 33°C

Eskişehir: Az bulutlu ve açık, 35°C

Konya: Az bulutlu ve açık, 32°C

Sivas: Parçalı ve az bulutlu, 29°C

Batı Karadeniz Bölgesi

Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu: Parçalı ve az bulutlu, 31°C

Düzce: Az bulutlu, 31°C

Sinop: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°C

Zonguldak: Az bulutlu, 26°C

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya: Parçalı bulutlu, 32°C

Artvin: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25°C

Samsun: Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27°C

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum: Parçalı bulutlu, 28°C

Kars: Parçalı bulutlu, 27°C

Malatya: Parçalı ve az bulutlu, 36°C

Van: Parçalı bulutlu, 29°C

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.