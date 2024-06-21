Türkiye genelinde yüksek sıcaklıklar devam edecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ülke genelinde beklenen hava sıcaklıklarıyla ilgili X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Meteoroji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.
Ayrıca Marmara'nın güneybatısı ile Kuzedy Ege kıyılarında, rüzgarın saatte 40-60 kilometre kuvvetli, yüksek kesimlerde ise saatte 60-80 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
Vatandaşlara uyarılarda bulunan Bakan Mehmet Özhaseki, "Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgârın etkisiyle; ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızda çıkabilecek herhangi bir yangın ihtimaline ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava durumu şu şekilde:
Marmara Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde ise yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Ege Bölgesi
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Denizli’nin güney ve Muğla’nın iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde ise yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi
Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu Bölgesi
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Batı Karadeniz Bölgesi
Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.