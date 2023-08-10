Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Malatya'daki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mesajını sosyal medyadan yayımladı.

Yılmaz, "Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Depremin hissedildiği alanlarda tüm kurumlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir" sözlerini kullandı.