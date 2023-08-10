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Gündem
TRT Haber 10.08.2023 23:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Malatya'daki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malatya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Malatya'daki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun
[Fotoğraf: Arşiv]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mesajını sosyal medyadan yayımladı.

Yılmaz, "Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Depremin hissedildiği alanlarda tüm kurumlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir" sözlerini kullandı.


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