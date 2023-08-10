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Gündem
TRT Haber 10.08.2023 19:34

İlk yerli yangın söndürme helikopteri ormanlara 'nefes' oluyor

TUSAŞ tarafından milli imkanlarla üretilen "Nefes" helikopteri orman yangınlarıyla mücadeleye büyük katkı veriyor. Nefes, 2 ayda 100'den fazla yangında 1000'in üzerinde sorti yaptı. Tek seferde 2,5 ton su bırakan Nefes, ormanlara can oluyor.

Damla Bürçeler
Damla Bürçeler

Onlar, yangın söndürme ekiplerinin Nefes'i…

Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki ilk yerli yangın söndürme helikopteri Nefes, envantere kısa süre önce girmiş olsa da orman yangınlarında etkin rol oynadı. Bugüne kadar 100’den fazla yangına nefes oldu.

Tek seferde 2,5 ton su bırakabilen Nefes, Rodos adasındaki yangında da görevini başarıyla yerine getirdi.

"Hızı ve menzili sayesinde çok geniş bir alanda görev yapabiliyor"

Helikopterin yüksek hızı ve menzili senbebiyle çok geniş bir alanda görev yapabildiğini belirten Pilot İbrahim İsmihan Ersun, "İskenderun’da meydana gelen yangında ilk yangın söndürme görevini icra etti. Sonra da yardımların ulaşması için bir ay süreyle uçmaya devam etti. Antalya, Mersin, İzmir, Akhisar ve Rodos'taki yangınlarda da görev aldı" dedi. 

Sık orman alanları ve sarp arazilerdeki yangınlarda hava gücü çok önemli. Muğla Güvercinlik'te konuşlu Nefes 1 ve Nefes 2 helikopterleri, bu zorlu mücadelede en önemli görevi üstleniyor.

Kamera: İsmail Dostoğlu

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İlk yerli yangın söndürme helikopteri ormanlara 'nefes' oluyor
İlk yerli yangın söndürme helikopteri ormanlara 'nefes' oluyor
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