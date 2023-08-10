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Gündem
TRT Haber 10.08.2023 19:18

Türkiye ile İngiltere arasında göç alanında iş birliği

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında göç alanında iş birliği yapıldı. İş birliği kapsamında 3'üncü ülke vatandaşlarının İngiltere'den Türkiye'ye kabul edilmesi söz konusu olmayacak.

Türkiye ile İngiltere arasında göç alanında iş birliği

Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için birçok ülkeyle iş birliği yapan Türkiye, İngiltere ile de iş birliğini devam ettiriyor.

Son dönemde Türkiye-Sırbistan-Fransa-İngiltere üzerinden yeni bir yol oluşturan göçmen kaçakçılarına karşı yeni bir adım atıldı. Çoğu terör örgütleriyle iltisaklı olan ve Türkiye’yi karalayıp iltica edenler kişilere karşı, İngiltere ve Türkiye kolluk güçleri, istihbarat paylaşımı dahil iş birliği yapacak.

Bu kapsamda kesinlikle üçüncü ülke vatandaşlarının İngiltere’den Türkiye'ye kabul edilmesi söz konusu olmayacak. İngiliz makamları bu konuya özellikle hassasiyet gösterecek.

İngiltere ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak Mükemmeliyet Merkezi’ne destek verecek. Türkiye'nin kendi projesi olan bu merkez, düzensiz göçle mücadeleye destek olacak.

Bu çerçevede İngilizler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 bünyesinde göç ve yerinden edilmiş kişilere ilişkin bir çalışma yapılması önerisini destekleyecek. Konu, G7 platformunda da gündem haline getirilecek. 

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İngiltere Düzensiz Göçmenler
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