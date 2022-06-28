Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 20:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Oktay, sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.
Mesajında, "Mete Han'dan günümüze hep yüreklerindeki vatan ve millet sevgisiyle hareket eden, dosta güven, düşmana korku veren Türk'ün kahraman ordusunun, Türk Kara Kuvvetlerimizin 2231'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadesini kullandı.
Etiketler: Fuat Oktay
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