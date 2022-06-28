Oktay, sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.

Mesajında, "Mete Han'dan günümüze hep yüreklerindeki vatan ve millet sevgisiyle hareket eden, dosta güven, düşmana korku veren Türk'ün kahraman ordusunun, Türk Kara Kuvvetlerimizin 2231'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadesini kullandı.