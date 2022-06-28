Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 18:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Nebati: İhracatımız cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı
[Fotoğraf: AA ]
Bakan Nureddin Nebati, mayıs ayında ihracatımızın yıllık 242,6 milyar dolar ile cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Meclis'teki ek bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu.
Nebati, "Enflasyonun olumsuz etkilerinin farkındayız. Kısa sürede, enflasyonu düşürmeyi başaracağız" dedi.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı İhracat Nureddin Nebati
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