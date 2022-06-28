Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 18:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şentop, Cezayir-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu'nu kabul etti
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cezayir-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Messaoud Guesri ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Şentop, Meclis'teki kabulde, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin geldiği seviyeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Cezayir'in, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlatan Şentop, özellikle Müslümanlarla ilgili yapılacak çalışmaların, Cezayir dönem başkanlığında daha ileriye taşınacağına olan inancını ifade etti.
Etiketler: Mustafa Şentop Cezayir
Son Haberler
- 18:57
- 18:17
- 18:06
- 17:59
- 17:49
Sıradaki Haber
Pençe Kilit'te 1 asker şehit oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz