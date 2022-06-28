Şentop, Meclis'teki kabulde, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin geldiği seviyeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cezayir'in, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlatan Şentop, özellikle Müslümanlarla ilgili yapılacak çalışmaların, Cezayir dönem başkanlığında daha ileriye taşınacağına olan inancını ifade etti.