Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 17:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe Kilit'te 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, İs. Uzm. Çvş. Abdullah Bayram şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, bir askerin şehit olduğu duyuruldu.
Açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Abdullah Bayram şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Şehit
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