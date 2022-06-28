İletişim Başkanı Fahrettin Altun, NATO Zirvesi öncesi İletişim Başkanlığı tarafından madrid’de düzenlenen panelde katılımcılara videomesaj ile hitap etti.

İletişim Başkanı Altun, NATO üyesi ülkelere şu sözlerle çağrı yaptı:

"Terörle mücadele söz konusu olduğunda bazı NATO müttefiklerimizin yanımızda olmadığı hissi, NATO’nun Türk milleti nezdindeki imajına ciddi anlamda zarar vermektedir. Terörle mücadele noktasında hem ittifakın hem de müttefiklerimizin gereken hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz."

"PKK ve FETÖ ile mücadelede tatmin edici adımlar atılmalı"

"NATO'nun en çok terör saldırısına hedef olan ülkesiyiz" diyen Altun sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK terör örgütünün propaganda, finansman ve militan devşirme faaliyetleriyle ciddiyetle mücadele edilmesi gerekmekte; bu mücadele, örgütün Suriye kolu YPG başta olmak üzere tüm uzantılarını kapsamalıdır. FETÖ ile mücadelede tatmin edici adımlar atılması bizim müttefikliğin gereği olarak gördüğümüz bir husustur."

"Terörle mücadeledeki kararlılığımızı paylaşmalarını istiyoruz"

Altun'un gündeminde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu da vardı.

"İttifakımıza katılmak isteyen devletlerin de terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı paylaşmasını istiyor; bu konuda gerekli adımları gecikmeden atmalarını bekliyoruz. Zira NATO’nun değerlerini, müttefiklerin güvenliğini tam anlamıyla içselleştirmemiş ülkelerin bir bütün olarak ittifaka katkıdan çok zararı olacaktır."

"Türkiye, NATO'nun vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir"

Fahrettin Altun, Türkiye'nin istikrarlaştırıcı bir aktör olarak NATO'ya olan katkısına dikkati çekti.

"NATO’nun vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir Türkiye. Ülkemizin son yıllarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü ve vizyoner liderliğiyle yerli-milli savunma sanayiine yaptığı yatırımlar da Türkiye’nin bu konumunun bir göstergesidir."

