TRT Genel Müdürü Sobacı'dan Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajı
Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, 85 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Arkın için başsağlığı mesajı paylaştı.
Birçok unutulmaz filme imza atan Türk sinemasının dev sanatçısı Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlandı. Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.
85 yaşındaki oyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
'Canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasına damga vurdu'
TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Cüneyt Arkın'ın vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasına damga vurmuş usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."
Canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasına damga vurmuş usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum.— Zahid SOBACI (@zahidsobaci) June 28, 2022
Mekânı cennet olsun.#CüneytArkın pic.twitter.com/E8jwz3nOUT
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