Birçok unutulmaz filme imza atan Türk sinemasının dev sanatçısı Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlandı. Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

85 yaşındaki oyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'Canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasına damga vurdu'

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Cüneyt Arkın'ın vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasına damga vurmuş usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."