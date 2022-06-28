Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti.

Evde kalp krizi geçirdi

Hastaneden yapılan açıklamada Arkın'ın kalbinin durması sebebiyle ambulansla getirildiği, bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır

Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.



Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü oyuncu 1937'de Eskişehir'de doğdu.

İlk evliliğini 1964'te Güler Mocan ile yapan Cüneyt Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu. Evliliği kısa süren Arkın, 1970'te Betül Işıl ile evlendi. Bu evliliğinden de Murat ve Kaan adlı iki oğlu dünyaya geldi.

Asıl mesleği doktorluğu bırakan Arkın, 1963'te oyunculuğa başladı. Birçok filmde rol alan usta oyuncu, çok sayıda da ödül aldı.

Ödülleri:

1963 - Artist mecmuasının artist yarışmasında 1'incilik ödülü.

1969 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, İnsanlar Yaşadıkça

1972 - 4. Adana Altın Koza Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu ödülü, Yaralı Kurt filmine

1976 - Antalya Film Festivali En iyi Erkek Oyuncu ödülü, Mağlup Edilemeyenler filmi ile

1999 - 36. Antalya Film Festivali "Yaşam boyu Onur Ödülü"

2013 - Engelsiz Yaşam Vakfı "Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü"

2013 - 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri "Yaşam Boyu Onur Ödülü"

2013 - "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" 2013 Yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

2021 - "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü