Birçok unutulmaz filme imza atan Türk sinemasının dev sanatçısı Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlandı. Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

85 yaşındaki oyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Büyük aktör Cüneyt Arkın için çok sayıda taziye mesajı yayımlandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun mesajında;

"Türk sinemamızın usta ismi Cüneyt Arkın’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecek olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından;

"Kara Murat, Malkoçoğlu, Battal Gazi, Dünyayı Kurtaran Adam…Türk sinemasının efsane ismi sevgili Cüneyt Arkın'a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başsağlığı mesajında şunları söyledi:

"Unutulmaz rolleriyle hafızalarımıza kazınan, Türk sinemasının çok değerli ismi Cüneyt Arkın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Usta oyuncuya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları aktardı:

"Türk sinemasının kahramanı, beyaz perdenin duayeni, kıymetli sanatçımız Cüneyt Arkın’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."