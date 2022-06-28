Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarrak Beşiktaş'ta bir hastanede tedavi altına alındı, 85 yaşındaki usta oyuncu burada hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, usta oyuncu Arkın'ın için yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kara Murat, Malkoçoğlu, Battal Gazi, Dünyayı Kurtaran Adam…

Türk sinemasının efsane ismi sevgili Cüneyt Arkın'a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun."