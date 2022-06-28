Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın salı günü başlayan ve perşembe gününe kadar sürecek olan NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebileceğini duyurdu.

Erdoğan ile Biden telefonda görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin düzenleneceği Madrid'e hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunmuştu.

Dün sabah ABD Başkanı Joe Biden'la bir görüşme yaptıklarını dile getiren Erdoğan,

"Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de 'olabilir' dedik." açıklamasını yapmıştı.