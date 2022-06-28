Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 15:31Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, AA
'Biden ile Erdoğan görüşmesi bugün NATO zirvesinde olabilir'
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü NATO Zirvesi'nde görüşme ihtimalinin olduğunu açıkladı.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın salı günü başlayan ve perşembe gününe kadar sürecek olan NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebileceğini duyurdu.
Erdoğan ile Biden telefonda görüşmüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin düzenleneceği Madrid'e hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunmuştu.
Dün sabah ABD Başkanı Joe Biden'la bir görüşme yaptıklarını dile getiren Erdoğan,
"Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de 'olabilir' dedik." açıklamasını yapmıştı.
Etiketler: Beyaz Saray İspanya Joe Biden NATO Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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