Asgari ücrete ek zam yapılacak. İstihdam kaybının önüne geçmek için işveren de desteklenecek.

Zammın miktarı ne olacak, işverene hangi destekler sağlanacak?

Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda. Toplantı yarın yapılacak.

İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilcinin katılacağı komisyon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 14.00'te toplanacak.

Hem asgari ücretlinin hem de işverenin korunacağı bir düzenleme yapılacak

Türkiye İşveren Sendikaları (TİSK) da asgari ücret zammı için kurulacak masada yer alacak.

Asgari ücret artışı yapılırken işletmelerin çalışan sayısı göz önünde bulundurulacak. İstihdamın olumsuz etkilenmesine izin verilmeyecek. Atılacak adımların toplantı sonrası netleşmesi bekleniyor.

Mevcut asgari ücret net 4 bin 253 lira

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.