Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin, kamu çalışanlarına yapılacak temmuz zammıyla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler, Türkiye devleti onların yanındadır. Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyon oranının üzerinde kamu çalışanlarını koruyan bir düzenleme yapacağız. Kamu çalışanlarına enflasyonun üzerinde zam yapılacak. Temmuz'daki düzenlemeler kamu çalışanlarına nefes aldıracak. Görüşmeler sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız."

Bilgin ayrıca, yeni bir istihdam projesini uygulamaya aldıklarını belirterek, "Türkiye'nin büyük sanayi şehirlerinde çok kısa süre içerisinde 50 bin yeni büyük sanayi kuruluşunda yeni bir işçi istihdamı yaratacağız. Türkiye olarak emekçinin hakkını koruyacağız" dedi.

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