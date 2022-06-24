Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 14:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kara Kuvvetleri, 6 Bayraktar TB2 ile gücüne güç katıyor
Kara Kuvvetlerinin havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarının karşılanması için tedarik faaliyetleri yürütülen 6 Bayraktar TB2'nin muayene ve kabul işlemleri tamamlandı. SİHA'lar, temmuz ayının ilk haftasında envantere alınacak.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri'nin havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla tedarik faaliyetleri yürütülen 6 Bayraktar TB2'nin muayene ve kabul işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Söz konusu SİHA'ların temmuz ayının ilk haftasında envantere alınması planlanıyor.
Kara Kuvvetlerimizin havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla tedarik faaliyetleri yürütülen 6 adet Bayraktar TB2’nin muayene ve kabul işlemleri tamamlandı. Söz konusu SİHA’ların Temmuz ayının ilk haftasında envantere alınması planlanmaktadır. pic.twitter.com/yBptJDHKsV— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 24, 2022
Etiketler: Kara Kuvvetleri Komutanlığı SİHA
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