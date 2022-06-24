Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri'nin havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla tedarik faaliyetleri yürütülen 6 Bayraktar TB2'nin muayene ve kabul işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Söz konusu SİHA'ların temmuz ayının ilk haftasında envantere alınması planlanıyor.