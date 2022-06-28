Anayurt güvenliği ve savunma tedarik zinciri sektörlerinde faaliyet gösteren sanayiciler için ihracat köprüsü oluşturmak amacıyla düzenlenen SEDEC 2022, Ankara Congresium'da başladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, burada yaptığı konuşmada, Türk savunma sanayisi olarak, Başkanlığın koordinasyonunda tasarımdan seri üretime, AR-GE ve inovasyondan sanayileşmeye, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarını etkin biçimde karşılamak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Türk savunma sanayisinin son yıllarda gösterdiği gelişimin, birçok alanda firmaların platform, sistem ve yeteneklerinin yurt dışı pazarlarda talep edilir hale gelmesini sağladığına işaret eden Demir, Başkanlık olarak sektörün can damarlarından biri olan, yüksek katma değer üreten KOBİ ve yan sanayinin geliştirilmesine, projeler kapsamında sanayinin imkan ve kabiliyetlerinin maksimum ölçüde kullanılması ve sistemlerin kritik bileşenlerinin yerli olmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

"Bağımlılık hiçbir zaman sonu gelmeyen bir köleliktir"

Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlı bir kültürden kendine yeten, teknolojisini geliştiren ve bunu ihraç eden seviyeye gelme yolculuğunun devam ettiğini dile getiren Demir, misafir ülke temsilcilerine seslenerek şöyle konuştu:

"Bağımlılık hiçbir zaman sonu gelmeyen bir köleliktir. Güvenlik sistemleriniz, savunma sistemleriniz, teknolojilerinizin dışarıya bağlı olması durumunda kendi çıkarlarınızı savunamaz duruma gelebiliyorsunuz veya kendi çıkarlarınızı savunmak yerine başkalarının çıkarlarını savunmak üzere harekete geçme durumunda kalabiliyorsunuz. Yerli ve milli savunma geliştirme sürecinde gelin el ele ve kol kola verelim. Kendimize yeteriz. İnsan kaynağımızla, finansman kaynağımızla, birlikte çalışarak ortaya koyacağımız sinerjiyle çıkarlarımızla ilgili kararları başkasının iradesine bırakmayan bir yapıya kavuşacağız."

Demir, Türk savunma sanayisi bünyesinde yaklaşık 20 yılda 60 civarındaki proje sayısının 750'yi geçtiğini, proje bütçelerinin de 5,5 milyar dolardan 70 milyar dolara yaklaştığını bildirdi.

"Yapılacak sanayi iş birlikleri için etkin, geniş kapsamlı konuşma ve görüşmelere hazırız"

Sektörde sürdürülebilirlik ve dost ülkelerle birlikte çalışmanın önemine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Dost ülke temsilcilerimizin bizimle beraber savunma sanayisi konularında çalışmalar yürütmelerine son derece açığız. Çünkü bu akıllı bir yol. Sınırlı kaynaklarımızı etkin kullanma ve çok verimli sonuçlar almanın yöntemi budur. Tasarlayıp geliştirdiğimiz, ürettiğimiz ürünleri dostlarımızın kendi çıkarlarını korumak, iç güvenliklerini sağlamak için kullanımlarına açığız. Diğer birçok ülkenin yaptığı gibi anlamsız kısıtlamaları ortaya koymayı düşünmüyoruz. Bu ürünlerin kontrollü üretim ve satışı tabii ki olmalı. Türkiye gerekli kontrol mekanizmaları ve müsaade sistemlerini içermektedir. Ancak dost ülkelerle yapılacak sanayi iş birlikleri için etkin, geniş kapsamlı konuşma ve görüşmelere hazırız."