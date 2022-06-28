Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 13:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Ankara Valiliği, Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk ve Kalecik için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk ve Kalecik'te yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Etiketler: Ankara Ankara Valiliği Hava Durumu Sağanak
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