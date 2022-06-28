Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk ve Kalecik'te yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."