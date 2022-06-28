Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin düzenleneceği Madrid'e hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanın'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Biz NATO’nun 70 yıllık bir üyesiyiz. Türkiye, rastgele NATO’ya katılmış bir ülke değil." dedi.

Bu sabah ABD Başkanı Joe Biden'la bir görüşme yaptıklarını dile getiren Erdoğan, Biden'ın bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade ettiklerini, kendilerinin de olabilir yanıtı verdiklerini kaydetti.

Terör örgütü üyelerinin İsveç'in başkenti Stockholm'de polis kontrolüyle yürüyüş yaptığını aktaran Erdoğan, Almanya, Hollanda ve Yunanistan'da da bunların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Yunanistan'a kurulan 9 Amerikan üssüne de tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi:

"Peki bunu niye kurdunuz? Neye karşı kurdunuz? Verdikleri cevap şu: Rusya’ya karşı kurduk. Ne demek Rusya’ya karşı kurduk? Ney yaptınız Rusya’ya karşı koydunuz da? İşiniz gücünüz S-400. Hep laf… Bunları da sayın Biden’la bu akşam veya yarın yapacağımız görüşmede ona da yine dile getireceğiz. Ama unutmayalım ki biz Danimarka’da, Norveç’te hep bunları yaşadık. Her türlü terörist saldırıya uğradık ve bunlardan en ufak bir tavır görmedik. Bunları anlatacağız."

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Biden, NATO zirvesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.