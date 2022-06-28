Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 12:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ByLock’un lisans sahibi Keynes'in davasında mütalaa açıklandı
[Fotoğraf: AA]
FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi David Keynes’in “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Keynes’in 15 yıl hapisle cezalandırılması ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması istendi.
David Keynes'in İstanbul 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.
Cumhuriyet savcısı, mahkemeye mütalaasını sundu.
Keynes'in "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıl hapis cezası almasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasını istedi.
ABD vatandaşı olduktan sonra David Keynes adını alan, asıl adı Alpaslan Demir olan sanık, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Türkiye'ye gelerek teslim olmuş ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemişti.
Etiketler: FETÖ
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