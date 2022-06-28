Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 12:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerine dair hususlar ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmede ayrıca Madrid’de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesinde zirve gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden Türkiye- ABD İlişkileri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden ile görüşecek
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