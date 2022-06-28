Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerine dair hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmede ayrıca Madrid’de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesinde zirve gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.