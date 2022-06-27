Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu’ndan, asgari ücrete dair bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Asgari ücretin değerlendirilmesine dair yapılacak olası bir toplantıda işveren tarafını temsilen mutlaka masada olacağız ve toplam fayda odaklı çalışmalarımız ile görüşlerimizi paylaşacağız" sözleri yer aldı.



Yayınlanan mesajda şu sözlere yer verildi:

“Ülkemiz de tüm dünya gibi olağanüstü ekonomik şartların küresel boyutta yaşandığı bir dönemden geçiyor. Artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna krizi gibi küresel sorunlar ve yüksek belirsizlik ortamı birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yapılacak değerlendirmelerde bu belirsizlik ortamının göz önünde bulundurulmasının kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz.



TİSK olarak, birinci önceliğimiz her zaman ülkemizin ve çalışma arkadaşlarımızın sürdürülebilir refahı oldu. Diğer yandan, böyle bir ortamda işletmelerimizi ve üreticilerimizi ayakta tutmanın, üretimin devamlılığını sağlamanın da büyük önem taşıdığını biliyoruz. İşletmelerimizin karşılaştığı risk ve fırsatların birlikte değerlendirilmesini istiyoruz.



Bir kez daha belirtmek isteriz ki, bizim için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyüyebilmek esas. Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini kalıcı şekilde artıracak ve büyük-küçük bütün işletmelerimize değer katacak her türlü kararın destekçisiyiz. Tüm taraflara çözüm olacak formüller için iş birliğine açığız.



İşverenler olarak her zaman tüm sorumluluklarımızı tam ve eksiksik olarak yerine getirmenin bilinci içinde davrandık. Elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman kaçınmadık. Bugüne kadar olduğu gibi bu süreçte de devletimizin yanında olduğumuzun altını bir kez daha çizeriz.



Bu vesile ile asgari ücretin değerlendirilmesine dair yapılacak olası bir toplantıda işveren tarafını temsilen mutlaka masada olacağımızı ve toplam fayda odaklı çalışmalarımız ile olası bir değerlendirmeye olumlu yaklaşacağımızı ifade etmek isteriz.



'Birlikte Mümkün' anlayışı ile bu dönemi yine işçi, işveren ve hükümetimizle birlikte açık diyalog ve dayanışma yoluyla en iyi şekilde aşacağımıza inanıyoruz. Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve işimize katkı sağlayacak her türlü karara destek vermeye hazırız."