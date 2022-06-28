Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 19:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye ve İsveç arasındaki düzenli siyasi istişareler yarın Ankara'da yapılacak
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile İsveç arasında düzenli siyasi istişarelerin yarın Ankara’da yapılacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile İsveç arasında düzenli siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ve İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Robert Rydberg eşbaşkanlığında 29 Haziran 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek.
Açıklamada ayrıca, "Siyasi istişareler çerçevesinde, Türkiye-İsveç ikili ilişkilerinin kapsamlı olarak ele alınması, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerinde durulması ve güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı İsveç
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