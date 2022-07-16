Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'taki toplu açılış töreninde konuşuyor. https://t.co/xFKRGuKoZ2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 16, 2022

Yatırım ve kalkınma vurgusu yapan Oktay, daha müreffeh bir türkiye için gerekli tüm adımların atıldığını söyledi.

Oktay'ın hedefinde muhalefet vardı.

"Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti ile birlikte yürüyüşünü durduramadılar, durduramayacaklar. Bir tarafta 15 Temmuz’un müsebbibi kuklalar var olanı yıkmaya çalışırken biz; ülkemizi inşa ve ihya etmeye devam ediyoruz. Bir tarafta temel atmama törenleri yapanlar, yine afetlerde tatilde gezenler varken biz; her alanda milletin ihtiyacına cevap verecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Bir tarafta 6’lı masa zevatı teröre kol kanat gezerken, Cumhur İttifakı olarak biz; terörü kaynağında kurutmak için amansız bir mücadele veriyoruz."

"İlk 10 ekonomi içinde yer alacağız"

Oktay sözlerini şöyle sürdürdü:

"500 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Biz daima yükselerek gideceğiz o 10 ekonomi içinde hep birlikte yer alacağız, o 500 milyar dolar hedefine yakalayacağız, ulaşacağız. 81 ilin üretmesi lazım, bunu anlatmak için buradayız. Büyüyen ve kalkınan bir Türkiye istiyor muyuz? Evet."

Şehitlik ve huzurevini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, törenden önce şehitliği ziyaret etti.

Bir sonraki durağı da huzurevi olan Fuat Oktay, huzurevi sakinleri ile bir araya geldi.