Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni, Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki şantiyede gerçekleştirildi.

Bakan Karaismailoğlu, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da milli iradeye kasteden, darbe yapmak isteyen hainler olduğunu ancak milletin dik duruşu sayesinde bir destan yazıldığını söyledi.

Darbe girişiminde şehit olan vatandaşları rahmetle andığını belirten Karaismailoğlu, "15 Temmuz'da tanklara, uçaklara meydan okuyan, hain mermilere göğsünü gerip gazilik mertebesine erişen kardeşlerimizi de saygı ve hürmetle anıyoruz. İradesine ve geleceğine sahip çıkan, devletinin, milletinin yanında olarak hainlere boyun eğmeyen, yarınlarımızın özgürlüğünü muhafaza ederken bizlerle omuz omuza duran bu aziz halkımız hizmetin, yatırımın en iyisini, geleceğin en aydınlığını hak etmektedir. Biz de sorumluluk alanımız olan ulaşım ve iletişim hizmetlerinde canla başla çalışmaktayız. Milletimize en iyisiyle hizmet etmek için gece gündüz demiyoruz" diye konuştu.

Karaismailoğlu, son 20 yılda 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde ulaştırma ve altyapı yatırımı yaptıklarını dile getirdi.

''Yarınlarımızı garanti altına alacak yatırım anlayışını hayata geçirdik''

Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Filyos Limanı, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyolları, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprüleri gibi dev ulaştırma projelerini başarıyla tamamlayıp hizmete açtıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizin doğusunu batısını, kuzeyini güneyini ayırt etmeksizin, bütünsel kalkınmayı önceliklendiren, her bir vatandaşımıza fayda sunacak, yarınlarımızı garanti altına alacak yatırım anlayışını hayata geçirdik. 100 yıllık kalkınma ihtiyacımızı 20 yıla sığdırmayı başardık. Ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 664 kilometreye çıkardık. 1440 kilometre hızlı tren hattı yaptık, toplam demir yolu ağını 13 bin 50 kilometreye çıkardık. 2003 yılından itibaren ulaşım modları arasında dengeli bir dağılım sağlamak amacıyla demir yollarımızı yeni bir anlayışla ele aldık. Ülke genelinde, 400 kilometrelik Ankara-Sivas, 313 kilometrelik Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, 508 kilometrelik Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir, 142 kilometrelik Ankara-Yerköy-Kayseri, 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule, 200 kilometrelik Aksaray-Niğde-Mersin ve 201 kilometrelik Bursa-Yenişehir-Osmaneli-Balıkesir hızlı tren hatlarının yapım çalışmalarına devam ediyoruz."

"24 milyar liralık hızlı tren projemiz 201 kilometre uzunluğunda"

Karaismailoğlu, 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma öyküsünü gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Güney Marmara'nın önemli demir yolu projesi olan Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Balıkesir Hızlı Tren Projesi'nin yapımına hızla devam ettiklerini söyleyen Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"24 milyar liralık hızlı tren projemiz 201 kilometre uzunluğunda. 56 kilometrelik Bursa-Yenişehir bölümünde fiziki ilerlememiz yüzde 84'e ulaşırken, altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. 95 kilometrelik Balıkesir-Bursa bölümüyle birlikte 50 kilometrelik Yenişehir-Osmaneli bölümünde ise proje çalışmalarını tamamladık. Bursa-Yenişehir-Osmaneli bölümünün üstyapı ve elektromekanik işleri ile Yenişehir-Osmaneli kesiminin altyapı işleri hızlı bir şekilde ilerlemekte. Projemiz tamamlandığında yüksek hızlı trenlerle Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki demir yolu seyahati, kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak. Balıkesir-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı üzerinde 7 istasyon ve gar bulunmaktadır. Toplam uzunluğu 16,5 kilometre olan 13 tünel, toplam 8 kilometrelik olan 11 kaçış tüneli, 1 kilometrelik olan 5 aç-kapa tüneli, toplam uzunluğu 4 kilometre olan 28 demir yolu köprüsü, yine toplam uzunluğu 4 kilometre olan 4 viyadük ve toplam uzunluğu 1,5 kilometre olan 66 altgeçit ile 155 menfez imalatı yapılacaktır."

Karaismailoğlu, hızlı tren hattının Gürsu, Yenişehir güzergahını takip ederek Osmaneli mevkisinde yapılacak üçlü hat ile Ankara-İstanbul hızlı tren hattına bağlanacağını belirtti.

''Çalışmalarımızı hız kesmeden 7/24 sürdürerek, 2,5 yıl içinde bitireceğiz''

Hızlı trenin Bursa'nın batısında yer alan Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB), Karacabey ve Kuş Cenneti istasyonlarından da geçeceğini anlatan Karaismalioğlu, şunları kaydetti:

"12 Şubat'ta Mudanya Bulvarı'ndaki hızlı tren hattımızın viyadüğünde bir araya gelmiş, o zaman çalışmalarına yeni başlanan tünellerimizle canlı bağlantı kurmuştuk. Azimle, kararlılıkla hareket edince, çalışmalarımızın meyvelerini toplamak da nasip oluyor. O tünellerden biri olan yaklaşık 500 metre uzunluğundaki T04 tünelimizde bugün ışığı göreceğiz. Toplam uzunluğu 14 kilometre olan tünellerimizin, 5 aylık süre zarfında 3,2 kilometresini tamamlamış olduk. T04 Tünelimizin kazı çalışmalarında 612 bin metreküplük toprak hareketi gerçekleştirdik, 140 bin metre zemin iyileştirmesini tamamladık. Diğer tünellerimizdeki çalışmalarımızı da kısa zaman içinde peş peşe tamamlayacağız. Altyapıya yönelik çalışmalarımız sürerken, üstyapıyla ilgili hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı hız kesmeden 7/24 sürdürerek, 2,5 yıl içinde bitireceğiz. Yıllık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük taşıyabilecek olan hızlı tren projemiz, yapım sırasında ve işletmeye alındığında bölgemiz ve ülkemiz için

refah, istihdam, ekonomik kalkınma sağlanacak."

Bakan Karaismalioğlu, Bursa'daki Emek-Hızlı Tren Gar-Bursa Şehir Hastanesi metro hattı inşaatında gelinen noktayla ilgili de bilgi verdi.

Mevcut durumda işletmede olan Emek-Arabayatağı metro hattının, uzatma çalışmasıyla Mudanya Bulvarı'nı katederek Hızlı Tren Garı ve nihayetinde Bursa Şehir Hastanesine ulaşacağını dile getiren Karaismailoğlu, "Emek-Hızlı Tren Gar-Şehir Hastanesi metro hattımız 4 istasyonlu ve toplam uzunluğu 6 kilometredir. Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı ile metro hattının entegre edilmesiyle, Bursa'nın hızlı tren ulaşımına güzel bir seçenek sunmuş olacağız. Projemizde, kazı çalışmasında yüzde 19, beton dökümünde yüzde 21 ve fore kazık imalatında yüzde 30 seviyelerine geldik" dedi.

''Toplam tasarruf bedeli 85 milyon lirayı buldu''

Bakan Karaismailoğlu, yaptıkları büyük ulaşım ve iletişim yatırımlarının meyvelerini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kurban Bayramı'nda otoyollar ve köprülerden geçişlerle ilgili bilgi veren Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"İzmit Körfezi'ni otomobille mevcut yolu kullanarak geçmek 1,5 saat, feribotla geçmek ise feribota bindikten sonra 45 ila 60 dakika sürüyordu. Yoğun günlerde bekleme süresi saatleri bulmaktaydı. Artık Osmangazi Köprüsü ile körfez 6 dakikada geçilebiliyor. 8 Temmuz'da Osmangazi Köprüsü'nden tam 80 bin 624 araç geçerek bir rekor kırıldı. Osmangazi Köprüsü olmasaydı bu kadar aracın feribotla taşınması mümkün olamayacak, seyahatler kesintiye uğrayacak, ulaşım sağlanamayacaktı. İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşüren Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu projesi ile 5 Temmuz-11 Temmuz tarihleri arasında toplam 2,5 milyon saat tasarruf sağladık, yakıttan ise 1,5 milyon litre tasarruf elde edildi. Yakıttan, zamandan ve emisyondan sağlanan toplam tasarruf bedeli 85 milyon lirayı buldu.

Çanakkale Boğazı'nda da tarihte ilk kez kesintisiz kara yolu bağlantısını sağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü ile boğaz geçiş süresi sadece 6 dakikaya indi. Saatler süren feribot çilesi 1915 Çanakkale Köprüsü ile sona erdi. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 2 milyar 545 milyon avro yapım maliyetiyle yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden açılışın üzerinden daha 4 ay bile geçmeden 4 Temmuz'da 7 bin 31 araç, 8 Temmuz'da 14 bin 275 araç geçti. 8 Temmuz'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü 132 bin 377 araç kullandı. 8 Temmuz günü İstanbul Havalimanı'nı 1422 uçak, 230 bin yolcu kullandı. İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun ve en iyi havalimanı oldu. Antalya Havalimanı'nda 2 Temmuz'da 1026 uçak trafiğiyle rekor kırmıştık. Kurban Bayramı'nın birinci gününde bu rekoru tazeledik, toplamda 1034 uçak trafiğine hizmet verildi, yolcu trafiği de toplam 182 bin 150 oldu."

"Yapacak daha çok işimiz var"

Karaismailoğlu, 20 yılda 100 yıllık kalkınma ihtiyacını karşıladıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin önündeki 30 yıllık altyapı ve haberleşme yatırımlarını da planladıklarını dile getirdi.

Millete olan aşklarının, Mavi Vatan'a olan sevdalarının, milli bağımsızlık ve ekonomi yolunda attıkları her adımın birileri tarafından baltalanmak istenildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Birileri hesap kitap yapmadan, yalan yanlış bilgi ve belgelerle, hayata geçirdiğimiz projelerin üretim, istihdam, ihracat ve kalkınmaya olan katkılarını hiçe saymaya çalışmakta. Maalesef tek umutları yalandır, iftiradır, çamur atmaktır. Tabii ki projelerimizle ilgili yalan yanlış iftiralara, bu acizliğe gereken cevabı veriyor, milletimizin de neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt ettiğini gayet iyi biliyoruz. Bunlarla vakit kaybetmeye tahammülümüz yok, yapacak daha çok işimiz var. Ulaşım ve iletişimde gelecek nesilleri düşünerek uzun vadeli, çocuklarımıza yarının güçlü Türkiye'sini hazırlayan makro planlarımızı yaptık. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımızı hazırlayıp, kamuoyu ile paylaştık. Tüm yolcu taşımalarımızda, demir yollarımızın payını yüzde 1'den yüzde 6,2'ye, toplam yük taşımasında demir yollarının payını yüzde 5'ten yüzde 22'ye çıkaracağız. Hızlı tren bağlantısına sahip olan il sayısını 8'den 52'ye yükselteceğiz. Yıllık yolcu taşımacılığını 19,5 milyondan 270 milyon yolcuya ulaştıracağız. Emniyetli, hızlı, verimli ve etkin demir yolu ağımızın altyapısını tamamlayacağız. Demir yollarındaki toplam enerji ihtiyacının yüzde 35'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız."

Bakan Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin her alanda imarı ve ihyası için 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını, her işlerinin açık olduğunu ve milletle omuz omuza yollarına devam ettiklerini belirtti.

Hızlı tren hattındaki tünelde ışığı göreceklerini söyleyen Karaismailoğlu, projelerde yer alan ve emek harcayan herkese teşekkür etti.

Konuşmasının ardından Karaismailoğlu, iş makinesine binerek tünelde ışık görme için ilk hamleyi yaptı.

Karaismailoğlu, tören öncesinde şantiyede yapılan çalışmalarla ilgili proje yetkililerinden bilgi aldı.

Törene, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve AK Parti Bilecik ve Bursa milletvekillerinin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, kurum müdürleri ile diğer ilgililer katıldı.