Haber Giriş: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 13:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede üst düzey ziyaret hazırlıkları ele alındı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan telefonda görüştü.
Görüşmede üst düzey ziyaret hazırlıkları ele alındı.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 27 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret etmişti.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu
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