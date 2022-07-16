Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan telefonda görüştü.

Görüşmede üst düzey ziyaret hazırlıkları ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 27 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret etmişti.