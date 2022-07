15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yurt içi ve yurt dışında çok sayıda etkinlik düzenlendi.

Gazi Tümgeneral Davut Ala, darbecilere karşı girdiği çatışmada 7 kurşunla yaralandı, yaklaşık 2 ay hastanede yattı.

Ala'nın o anları anlattığı video Erzincan'da düzenlenen programa katılanları duygulandırdı.

"Başım hariç her yerimden vurmuşlardı, her yerimden mermi geçmişti"

Yanındakilerle birlikte İstanbul'daki Kartaltepe Kışlası'nı darbecilere teslim etmeyen Tümgeneral Davut Ala yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"En son ben karnımdan vuruldum, ciğer acısı nasıl olur biliyor musunuz onu orda hissettim, artık ciğerim orda yanmaya başladı. Baktım öleceğim, her yerimden vuruldum baktım kan akıyor... Bir sıçradık, sıçrarken bir daha vuruldum, maalesef bu sefer düştüm. Artık başım da dönmeye başladı, kelimeişehadet getirdim. O andan sonra ciğerimin yandığını ve kan kokusunu hissettim, sonra vali yardımcımızı ve arkadaşlarımızı aradım, 'Evlatlarımı önce Allah’a sonra size emanet ediyorum, heralde ölüyorum, şehit oluyorum, ama burda da çok yaralı var lütfen buraya ivedi şekilde takviye, ambulans gönderin' dedim, ondan sonra da bayılmışım. Sonra gözümü hastanede açtım, hastanede yaklaşık 4 gün komada, 10 gün yoğun bakımda yaklaşık 45 gün de serviste yattım. Toplamda 2 ay süre hastanede yattım. Hastanede bana söylenen parmağımın koptuğu, diyaframımın patladığı, karaciğerimin 4’te 3’ünün alındığı, kaburgalarımın kırıldığıydı. Sol ayağımı hiç oynatamıyordum, sonradan fizik tedaviyle iyileştim. Yaklaşık 7 yerimden yaralandım. Başım hariç her yerimden vurmuşlardı, her yerimden mermi geçmişti."

"15 Temmuz Türk milletinin şanlı tarihindeki yerini almıştır"

15 Temmuz'da darbecilere karşı büyük mücadele verildiğini aktaran Ala şunları söyledi:

"15 Temmuz bu yüce milleti bölmek, parçalamak, yıkmak isteyen iç ve dış mihraklara karşı aynı Çanakkale Savaşı, İstiklal Savaşı gibi büyük bir ders olarak büyük Türk milletinin şanlı tarihindeki yerini almıştır. 15 Temmuz gecesi bu necip millet bir ülkenin tarihinin korkaklarıyla değil, o ülke için kendi canını düşünmeden "Ölürsem şehit, kalırsam gazi” şiarıyla hareket eden insanlar ile yazılacağını tüm dünyaya ispatlamıştır."

Ala, 15 Temmuz gecesi aynı çatışmada şehit düşen Albay Sait Ertürk, Komiser Serdar Gökbayrak’a rahmet ve gazi olan polis memurları Yaşar Demiral, Ferdi Akyün, Kemal Alpdemir ve Mesut Karaman’a da sağlık diledi.

Gazi Tümgeneral Ala, şuanda Erzincan 3. Ordu Komutanlığı’nda Kurmay Başkanı ve Erzincan Garnizon Komutanı olarak görevini sürdürüyor.