AA 31.12.2025 17:09

Malezya, 11 yıldır kayıp olan uçak için Hint Okyanusu'nda yeniden arama çalışmalarına başladı

Malezya, 11 yıldır kayıp olan ve içinde 239 kişinin bulunduğu Malezya Havayollarına ait "MH370" sefer sayılı uçak için Hint Okyanusu'nda arama çalışmalarına yeniden başladı.

Malezya, 11 yıldır kayıp olan uçak için Hint Okyanusu'nda yeniden arama çalışmalarına başladı

Malezya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Armada 86 05" adlı arama gemisinin, Batı Avustralya'daki Fremantle Limanı'nda arama için hazırlandığı ve 2 otonom su altı aracıyla belirlenen arama bölgesine ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, arama bölgesinin konumuna ve daha önceki arama çalışmasını yürüten Ocean Infinity şirketinin adına yer verilmese de denizcilik ve havacılık siteleri, hükümetin açıkladığı geminin Ocean Infinity'ye ait olduğunu aktardı.

Arama çalışmaları hava koşulları nedeniyle nisanda askıya alınmıştı

Malezya hükümeti, aralık ayının başında ABD merkezli denizaltı arama şirketinin yenilenen anlaşma kapsamında deniz tabanındaki hedeflenen bölgelerde arama yapmaya başlayacağını açıklamıştı.

Ocean Infinity, "MH370" için aramayı yeniden başlattığını doğrulamış ancak operasyonun "önemli ve hassas niteliğini" gerekçe göstererek daha fazla yorum yapmayı reddetmişti.

Bu yılın başlarında Ocean Infinity, Malezya'dan onay aldıktan sonra Hint Okyanusu'nun güneyinde 15 bin kilometrekarelik yeni bir alanda arama çalışmalarını yeniden başlatmış ancak çalışmalar, olumsuz hava koşulları nedeniyle nisanda askıya alınmıştı.

Kayıp "MH370"

"MH370" sefer sayılı Malezya Havayolları uçağı, 8 Mart 2014'te Malezya'nın Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan Çin'in başkenti Pekin'e gitmek için havalanmış, uçakla en son kalkıştan 38 dakika sonra iletişim kurulmuştu.

Planlanan rotadan batıya saparak rotasından çıktığı ordu radarlarına takılan uçağın, Hint Okyanusu'nun güneyine doğru uçtuğu bazı radar kayıtlarına yansımıştı.

Uçağın 227 yolcu ve 12 mürettebatla Güney Hint Okyanusu'nda düştüğü tahmin edilen noktalarda yapılan arama çalışması, "havacılık tarihinin en pahalı arama-kurtarma faaliyeti" olmuştu. Ancak bir kısmı "MH370"e ait olduğu düşünülen uçak parçaları dışında uçağa ait hiçbir iz bulunamamıştı.

