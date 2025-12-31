Çok Bulutlu 1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.12.2025 12:33

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde saldırılarını artırıyor

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal eden saldırılarını artırıyor.

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde saldırılarını artırıyor

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin barındığı El-Fahura Okulu yakınlarını topçu atışlarıyla hedef aldı. Mülteci kampının doğusundaki bölgelere düzenlenen hava saldırılarına, bazı noktalarda askeri araçlardan açılan yoğun ateş de eşlik etti.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi ile orta kesimlerdeki El-Beric ve Cuhr ed-Dik bölgeleri de İsrail ordusunun yoğun top atışlarına maruz kaldı.

Magazi Mülteci Kampı'nın doğusu ile orta kesimlerdeki bölgeler de hava saldırılarıyla bombalandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail kara birliklerinin bulunduğu Refah kenti ise savaş uçakları ve helikopterlerden açılan ateşle hedef alındı.

Söz konusu saldırılar sonucu can kaybı ya da yaralı bilgisine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
AB ormanları 2025'teki yangınlarda kayıtlardaki en büyük kaybı yaşadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:25
Ankara’da vatandaşlar su kesintilerine çözüm istiyor
13:18
Duran: “Terörsüz Türkiye” ile güven ve istikrar iklimini daha da güçlendireceğiz
12:58
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
13:18
Uzay Limanı Projesi Türkiye'nin 'uzay vatan' stratejisine güç katacak
12:40
İstanbul için karla karışık yağmur ve don uyarısı
12:35
Karayollarından sürücülere önemli uyarılar
Konya'da obruk tehlikesine karşı AB destekli proje
Konya'da obruk tehlikesine karşı AB destekli proje
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ