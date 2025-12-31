Hafif Kar Yağışlı 1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.12.2025 10:48

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, 28 kişiyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentinde 2 Filistinliyi yaraladı ve 28 kişiyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, 28 kişiyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Cenin kentinin güneyindeki Caba beldesine baskın düzenledi.

Cenin kentindeki kızılay ekiplerinin darp sonucu yaralanan 2 kişiye müdahale ettiği ve ardından hastaneye sevk ettiği kaydedildi.

Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin Caba'da çok sayıda eve baskın düzenlediğini ve 28 kişiyi gözaltına aldığını aktardı.

İsrail ordusunun Caba'nın çeşitli mahallelerinde yoğun şekilde konuşlandığıın paylaşan görgü tanıkları, askerlerin "evleri yağmalayarak kasıtlı olarak geniş çaplı hasara yol açtığını" ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.​​​​​​​

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 61,20 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:36
MİT 2025'te çok yönlü operasyonlara imza attı
11:35
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi kasımda yıllık bazda arttı
11:31
HÜRJET'ten bir ilk daha
11:28
AB ormanları 2025'teki yangınlarda kayıtlardaki en büyük kaybı yaşadı
11:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin merkezinde Gazze yer aldı
11:32
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
Çamlıca Tepesi'nde de kar örtüsü
Çamlıca Tepesi'nde de kar örtüsü
FOTO FOKUS
Kastamonu'da kar manzaraları dronla görüntülendi
Kastamonu'da kar manzaraları dronla görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ