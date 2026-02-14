Bayraktar TB-3 SİHA, Almanya'daki NATO tatbikatında hedefi başarıyla vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, NSosyal hesabından Almanya'daki Steadfast Dart 2026 NATO tatbikatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Tatbikata katılan ve TCG Anadolu’ya konuşlu Bayraktar TB-3 SİHA, ilk kez katıldığı bir NATO tatbikatında gemi üzerinden kalkış gerçekleştirerek Baltık Denizi’nde hedefi 2 adet MAM-L mühimmatı ile tam isabetle vurdu.

TB-3 SİHA, görevini başarıyla tamamlayarak emniyetle TCG Anadolu'ya iniş yaptı.

Paylaşımda, "Bu başarı; Türk Deniz Kuvvetlerinin yüksek teknoloji, operasyonel kabiliyet ve caydırıcı gücünü uluslararası ortamda bir kez daha gözler önüne serdi." ifadeleri kullanıldı.