Türk savunma sanayiine büyük övgü

Dünyanın en önemli savunma sanayii organizasyonlarından biri kabul edilen World Defense Show’da sona gelindi. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın ev sahipliğindeki bu önemli organizasyon elbette yeni ürünler, büyük anlaşmalar ve geleceğe yönelik planlamalarla öne çıktı.

Çok farklı alanlarda kritik platform ve sistemler üretebilen Türk firmaları da fuara geniş bir katılım sağladı. Haliyle Türk firmaların bulunduğu alanlar gerek askeri gerek sivil ziyaretçilerin en uğrak noktalarından oldu.

Türkiye’nin savunma sanayii kapasitesine dair görüşlerini paylaşan yabancı ziyaretçiler, Ankara’nın nasıl giderek büyük bir oyuncu olduğunu gözler önüne serdi.

“Türkiye çok güçlü bir savunma sanayiine sahip”

ABD’li Dennis Fecho fuar alanında Türk ürünleri incelerken denk geldiğimiz isimlerden biri. Fecho’nun en çok dikkatini çeken hususların başında Türkiye’nin savunma sanayinde çok geniş bir ürün yelpazesinin olması geliyor.

Ankara’nın bu alanda uzun bir yol katettiğini anlatıyor Fecho. Gelinen noktada Türkiye’nin çok sofistike ve gelişmiş bir savunma sanayine sahip olduğunun altını çiziyor. Özellikle Orta Avrupa’da yaşanan bazı gelişmelerin ardından Türk SİHA’ların dünya çapında ün kazandığına işaret ediyor.

Türk savunma sanayii ürünlerinin sahada yaptıklarıyla tanındığını vurguluyor Fecho, “Irak ve Suriye’de yaşananlar sırasında kara konuşlu sistemleriniz de dikkat çekiciydi. Tüm bunları alt alta eklediğinizde Türkiye’nin çok güçlü ve sofistike bir savunma sanayii olduğunu söyleyebilirim.” diyor.

“Türk mühendislerin dürüstlüğü takdiri fazlasıyla hak ediyor”

Güney Koreli Adam da aslında klasik bir fuar ziyaretçisinden daha farklı bir profil. Çünkü Adam aynı zamanda 16 yılı aşkın süredir savunma sanayiinde çalışan bir uzman.

“Etkileyici ve harika” olarak tanımladığı Türk savunma sanayiini anlatırken özellikle son yıllarda ortaya konan büyük gelişime vurgu yapıyor. Adam, Türkiye’nin bu alandaki iş ahlakı ve dürüstlüğünün kendi üzerinde çok olumlu bir iz bıraktığını da söylüyor.

“Ben Güney Koreliyim ve bizim de kendi kendimize daha fazla gelişmeye hazır olmamız gerektiğini düşünüyorum.” diyen Adam, Türkiye’deki favorisinin ASELSAN olduğunu da sözlerine ekliyor.



“Müslüman bir ülkenin kapasitesi bizi gururlandırıyor”

Dr. Said Ghannam Suudi Arabistanlı bir profesyonel. Yaklaşık 25 yıl havacılık sektöründe çalıştığını, günümüzdeyse Suudi Savunma Bakanlığı ile Suudi Hava Kuvvetleri’ne danışmanlık yaptığını anlatıyor.

Türk savunma sanayii hakkında özellikle Baykar’ın ürünleri ve diğer SİHA’lar hakkında çokça şey duyduklarını kaydediyor Ghannam. “Türkiye gibi bir Müslüman ülkenin askeri teknolojide bu kadar ileri seviyede olmasından memnuniyet duyuyoruz.” diyor.

Türkiye ile Suudi Arabistan’ın savunma sanayiinde birlikte yol alacağına dair haberleri de mutlulukla takip ettiklerine dikkat çekiyor.

“Türk savunma sanayii çok etkileyici şekilde büyüyor”

İngiltere’deki Cranfield Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olan Heather Goldstraw, Türk savunma sanayiinin son yıllarda etkileyici bir şekilde büyüdüğünü düşünenlerden.

ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol’un entegre hava savunma sistemleri konusundaki konuşmasını yakından takip ettiğini belirtiyor Goldstraw ve “Oldukça iyi ve hayli derinlikli bir yaklaşımdı.” diyor.

Heather Goldstraw, Türkiye’nin ‘yerli olarak üretebilme’ fırsatlarını da çok iyi değerlendirdiğinin altını çiziyor.

